Mit 194 km/h auf Autobahn: BMW wurde beschlagnahmt

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Wels führte am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der A8 Innkreisautobahn im Bereich Voralpenkreuz Fahrtrichtung Suben Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 33-jähriger Autolenker aus Eberstalzell mit einer Geschwindigkeit von 194 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land sein Wagen, eine BMW 320d, vorläufig beschlagnahmt.2



Mit 130 km/h durch 70er Zone

Polizisten führten ebenfalls am Dienstag gegen 23.40 Uhr im Bereich der B137 in Wels Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 40-Jähriger aus Prambachkirchen in einer 70er-Zone mit 130 km/h gemessen werden. Der Mann zeigte sich bei der Anhaltung einsichtig. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.