Mit 194 km/h auf Autobahn: BMW wurde beschlagnahmt

Uiii, da hatte es jemand sehr eilig: Mit 194 km/h raste ein Lenker (40) beim Voralpenkreuz in Sattledt über die A8. Der Bleifuß musste seinen BMW, eine F3-Sonderedition, abgeben. Auch in Wels wurde ein Raser aus dem Verkehr gezogen.
Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Wels führte am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der A8 Innkreisautobahn im Bereich Voralpenkreuz Fahrtrichtung Suben Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 33-jähriger Autolenker aus Eberstalzell mit einer Geschwindigkeit von 194 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land sein Wagen, eine BMW 320d, vorläufig beschlagnahmt.2
Mit 130 km/h durch 70er Zone
Polizisten führten ebenfalls am Dienstag gegen 23.40 Uhr im Bereich der B137 in Wels Lasermessungen durch. Dabei konnte ein 40-Jähriger aus Prambachkirchen in einer 70er-Zone mit 130 km/h gemessen werden. Der Mann zeigte sich bei der Anhaltung einsichtig. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.
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