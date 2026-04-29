Mutige Anrainer retteten zwei Bewohner und Schafe



Windböen fachten die Flammen zusätzlich an

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wirtschaftstrakt bereits in Vollbrand. Starke Windböen fachten das Feuer zusätzlich an und führten zu erheblichem Funkenflug, wodurch eine Ausbreitung auf umliegende Bäume begünstigt wurde. Diese mussten laufend kontrolliert und abgelöscht werden. Aufgrund der abgelegenen Lage des Objekts musste eine rund zwei Kilometer lange Zubringerleitung gelegt werden. Zusätzlich unterstützten mehrere Landwirte die Einsatzmaßnahmen mit Vakuumfässern.