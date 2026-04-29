Dabei sein beim Premieren-Lauf entlang der Donau

Der 28. ÖGK Frauenlauf wechselt am 21. Juni vom Pichlingersee an die Linzer Donaulände und 5x2 „Krone“-Gewinnerinnen sind dabei, wenn die neue Strecke erstmals gelaufen wird. Gleich hier mitspielen.
Eigentlich ist es ganz einfach: Shirt, Hose, Schuhe und los geht’s! Und wer das drauf hat, kann sich auch schon für den 28. ÖGK Frauenlauf am 21. Juni anmelden. Erstmals wechselt der beliebte Event vom Pichlingersee in den Linzer Donaupark. Mit einer (5 km) oder zwei Runden (10 km) hat man wieder zwei Distanzen zur Wahl. Das Entscheidende: Viele Frauen trauen sich nicht, sich zu Bewerben anzumelden und verpassen damit einen unglaublich motivierenden Augenblick, in dem sich Frauen gegenseitig stärken und die bloße Freude an der Bewegung im Mittelpunkt steht – egal mit welcher Zielzeit!
Bis auf Papa können nun alle mitlaufen!
Ebenfalls neu: Jungs bis zehn Jahre dürfen ab sofort am Kinderlauf teilnehmen und es gibt eine eigene Mutter-Tochter-Wertung. Wer sich jetzt anmeldet oder sich einen von zehn Startplätzen über die „Krone“ sichert, der hat bis 21. Juni noch genug Zeit zum Trainieren. Einfach im untenstehenden Formular Distanz wählen, Daten angeben und schon nimmt man teil. Mitspielen ist bis 8. Mai (8 Uhr) möglich. Alle Infos unter: frauenlauf.at.