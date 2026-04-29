Dabei sein beim Premieren-Lauf entlang der Donau

Eigentlich ist es ganz einfach: Shirt, Hose, Schuhe und los geht’s! Und wer das drauf hat, kann sich auch schon für den 28. ÖGK Frauenlauf am 21. Juni anmelden. Erstmals wechselt der beliebte Event vom Pichlingersee in den Linzer Donaupark. Mit einer (5 km) oder zwei Runden (10 km) hat man wieder zwei Distanzen zur Wahl. Das Entscheidende: Viele Frauen trauen sich nicht, sich zu Bewerben anzumelden und verpassen damit einen unglaublich motivierenden Augenblick, in dem sich Frauen gegenseitig stärken und die bloße Freude an der Bewegung im Mittelpunkt steht – egal mit welcher Zielzeit!