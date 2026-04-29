Millionen-Entschädigung für Kerschbaum abgewiesen

In der Brucknerhaus-Affäre gab es jetzt ein Teil-Urteil – und das dürfte dem ehemaligen Intendanten Dietmar Kerschbaum überhaupt nicht schmecken. Das Gericht sieht seine Entlassung als oberster Chef als gerechtfertigt an. Der Spruch ist nicht rechtskräftig, mit einer Entschädigung in Höhe von einer Million Euro dürfte es aber nichts werden.