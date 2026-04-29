15-Jähriger rast mit E-Scooter der Polizei davon

Polizeibeamte wurden am Dienstag gegen 14.55 Uhr im Steyrer Stadtteil „Münichholz“ auf einen 15-jährigenRumänen aus Steyr aufmerksam, der mit seinem E-Scooter augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Als die Polizisten den Jugendlichen zu einer Kontrolle anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht.



Zuhause angetroffen

Der Jugendliche flüchtete mit mehr als 70 km/h durch ein Waldstück. Kurze Zeit später konnte der 15-Jährige an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Bei der Überprüfung des E-Scooters konnte eine Bauartgeschwindigkeit von 85 km/h festgestellt werden. Der Teenager wird angezeigt.