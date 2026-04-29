15-Jähriger rast mit E-Scooter der Polizei davon

25 km/h Höchstgeschwindigkeit sind für E-Scooter in Österreich erlaubt. Ein 15-Jähriger aus Steyr hatte seinen Roller allerdings aufgemotzt. Bei einer Polizeikontrolle hängte der Teenager die Beamten ab. Später stellte sich heraus, dass sein E-Scooter bis zu 85 km/h schnell wird.
Polizeibeamte wurden am Dienstag gegen 14.55 Uhr im Steyrer Stadtteil „Münichholz“ auf einen 15-jährigenRumänen aus Steyr aufmerksam, der mit seinem E-Scooter augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Als die Polizisten den Jugendlichen zu einer Kontrolle anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht.
Zuhause angetroffen
Der Jugendliche flüchtete mit mehr als 70 km/h durch ein Waldstück. Kurze Zeit später konnte der 15-Jährige an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Bei der Überprüfung des E-Scooters konnte eine Bauartgeschwindigkeit von 85 km/h festgestellt werden. Der Teenager wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.