Jahrelang ungelöst: Polizeiposten-Streit eskaliert

Die Probleme rund um den Polizeiposten in Haid beschäftigen Ansfeldens FP-Stadtchef Christian Partoll seit Jahren. Bereits 2020 machte er, damals noch als Vizebürgermeister, in der „Krone“ auf massive Mängel aufmerksam – viel passiert sei seither nicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte eine Brandstiftung in der Mittelschule 1 in Ansfelden die Einsatzkräfte: „Die Ereignisse haben einmal mehr gezeigt, wie unverzichtbar eine funktionierende Polizeistruktur ist – vor allem in den Nachtstunden. Doch die Realität wird diesem Anspruch längst nicht mehr gerecht“, sagt Partoll.