Jahrelang ungelöst: Polizeiposten-Streit eskaliert

Seit Jahren wird über die Zustände am Polizeiposten in Haid diskutiert, passiert ist wenig. Nun verschärft FP-Stadtchef Christian Partoll den Ton deutlich und fordert Konsequenzen. Warum der Druck auf Wien wächst, welche Mängel seit Jahren ungelöst sind und weshalb nun auch personelle Verstärkung Thema ist, könnte für die Sicherheit richtungsweisend werden.
Die Probleme rund um den Polizeiposten in Haid beschäftigen Ansfeldens FP-Stadtchef Christian Partoll seit Jahren. Bereits 2020 machte er, damals noch als Vizebürgermeister, in der „Krone“ auf massive Mängel aufmerksam – viel passiert sei seither nicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte eine Brandstiftung in der Mittelschule 1 in Ansfelden die Einsatzkräfte: „Die Ereignisse haben einmal mehr gezeigt, wie unverzichtbar eine funktionierende Polizeistruktur ist – vor allem in den Nachtstunden. Doch die Realität wird diesem Anspruch längst nicht mehr gerecht“, sagt Partoll.
„Es ist unzumutbar!“
Der Standort kämpfe weiterhin mit gravierenden Defiziten – von Platzmangel über fehlende Infrastruktur bis zu unzureichenden Ruhebedingungen für Einsatzkräfte. „Es ist unzumutbar, dass Beamte ihre Ruhezeiten unter solchen Bedingungen verbringen müssen. Das schwächt nicht nur die Arbeitsqualität, sondern auch die Einsatzfähigkeit. Scharfe Kritik übt Partoll an den stockenden Verhandlungen zwischen Innen-, Finanzministerium, Finanzprokuratur und Lawog. „Diese Verzögerungen aus Wien sind nicht länger akzeptabel. Es kann nicht sein, dass sicherheitsrelevante Infrastruktur an bürokratischen Hürden scheitert.“
„Es braucht endlich entschlossenes Handeln“
Die Stadt fordert eine rasche Sanierung und Erweiterung des Polizeipostens, einen Ausbau nach modernen Anforderungen sowie mehr Personal bis zumindest zum vorgesehenen Sollstand – auch für eine vollständige Bestreifung in den Nachtstunden. „Sicherheit im Ballungsraum darf nicht auf Kosten von Sparmaßnahmen gehen. Wer bei der Polizei spart, spart an der falschen Stelle – nämlich bei der Sicherheit der Menschen“, warnt Partoll. Für den Stadtchef ist klar: „Es braucht jetzt endlich entschlossenes Handeln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.