Drogenlenker machte nachts Kleinstadt unsicher

Weder er noch sein Auto waren noch fürs Fahren geeignet: Die Polizisten zogen in Bad Leonfelden (OÖ) einen desolaten Tschechen (40) aus dem Verkehr.
Eine Streife wurde am Mittwoch gegen 1.10 Uhr früh in Bad Leonfelden auf einen Pkw mit tschechischen Kennzeichen aufmerksam. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 40-jährige Tscheche keine gültige Lenkberechtigung hatte und das Fahrzeug seit ein paar Wochen nicht mehr zum Verkehr zugelassen ist.
Schnelltest war positiv
Aufgrund verschiedenster Verdachtsmomente einer Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift wurde ein freiwilliger Urinschnelltest durchgeführt, welcher positiv verlief. Eine Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der 40-Jährige. Der Mann wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.
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