Drogenlenker machte nachts Kleinstadt unsicher

Eine Streife wurde am Mittwoch gegen 1.10 Uhr früh in Bad Leonfelden auf einen Pkw mit tschechischen Kennzeichen aufmerksam. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 40-jährige Tscheche keine gültige Lenkberechtigung hatte und das Fahrzeug seit ein paar Wochen nicht mehr zum Verkehr zugelassen ist.