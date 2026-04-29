Mitfavoriten Almeida und Landa sagen für Giro ab

Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. Aus österreichischer Sicht liegen dieses Jahr die Hoffnungen auf Felix Gall, der im Team Decathlon erstmals mit Helfer Gregor Mühlberger bei einer der großen Rundfahrten zusammenarbeiten wird.