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Betrieb in Knittelfeld

Werkzeugbauer schließt: 64 Stellen gestrichen

Steiermark
29.04.2026 12:11
(Bild: Christian Jauschowetz)
Promotool in Knittelfeld schließt.
Promotool in Knittelfeld schließt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Promotool in Knittelfeld (Steiermark) schließt noch heuer sein Werk mit 64 Mitarbeitern. Der steirische Werkzeugbauer plant eine Betriebsverlagerung nach Deutschland. Das AMS-Frühwarnsystem wurde aktiviert.

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Schlechte Neuigkeiten aus dem obersteirischen Knittelfeld: Die Promotool KG steht vor der Schließung – 64 Mitarbeiter sind betroffen. Am Montag wurden sie im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert, das AMS-Frühwarnsystem wurde aktiviert, bestätigt Betriebsleiter Gerhard Reisner.

Der steirische Familienbetrieb hatte sich als Werkzeugbauer einen Namen gemacht und zuletzt sogar Aufträge für Magna abgewickelt. Das Werk ist Teil der Rudi-Göbel-Gruppe aus Deutschland. Seit geraumer Zeit war der Betrieb wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen ins Straucheln geraten. Geringere Stellenkürzungen brachten nicht die erhoffte Entlastung.

Laufende Aufträge werden noch abgewickelt.
Laufende Aufträge werden noch abgewickelt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Schließung noch heuer geplant
Jetzt führt an der Schließung nichts mehr vorbei: „Es handelt sich um keine Insolvenz, sondern um eine Betriebsverlagerung nach Deutschland, wo der Hauptsitz der Firma liegt“, erklärt Reisner. Langzeitverträge mit Kunden bleiben aufrecht, laufende Aufträge sollen noch in der Steiermark abgearbeitet werden. Die Werksauflösung ist noch heuer geplant.

Für mich kam die Schließung überraschend – es war ein wichtiger Arbeitgeber für die Region.

Harald Bergmann

Bürgermeister Knittelfeld (SPÖ)

Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz

Harald Bergmann, Bürgermeister von Knittelfeld, bedauert den Abgang: „Für mich kam die Schließung überraschend – es war ein wichtiger Arbeitgeber für die Region.“ Viele Angestellte waren seit Jahrzehnten Teil des Unternehmens. „Und ich habe nicht den Eindruck, dass wirklich versucht wurde, den Betrieb zu restrukturieren und zu retten.“ Die Stimmung in der Bevölkerung sei dementsprechend schlecht.

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Bergmann setzt sich für eine Arbeitsstiftung für die Mitarbeiter ein. Er hofft auch, dass einige bei anderen Betrieben in der Region unterkommen, „auch, wenn nicht mehr händeringend nach Fachkräften gesucht wird“. Die Lage am Arbeitsmarkt habe sich im gesamten Raum um Knittelfeld verschärft.

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