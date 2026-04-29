Werkzeugbauer schließt: 64 Stellen gestrichen

Harald Bergmann, Bürgermeister von Knittelfeld, bedauert den Abgang: „Für mich kam die Schließung überraschend – es war ein wichtiger Arbeitgeber für die Region.“ Viele Angestellte waren seit Jahrzehnten Teil des Unternehmens. „Und ich habe nicht den Eindruck, dass wirklich versucht wurde, den Betrieb zu restrukturieren und zu retten.“ Die Stimmung in der Bevölkerung sei dementsprechend schlecht.