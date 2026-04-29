Sondersteuer für Supermärkte: EU verklagt Ungarn

Auch wegen Margenbeschränkungen läuft Verfahren

Der Spar-Konzern fordert die Europäische Kommission dringend auf, „weitere Maßnahmen zur Abschaffung der Sondersteuer zu ergreifen, indem sie ein Beihilfeverfahren einleitet“, sowie Ungarn auch im Fall der „Margin Caps“ vor den EuGH zu bringen. Die EU-Kommission hat Ungarn bereits mehrfach wegen der Margenbeschränkungen für ausländische Lebensmittelhändler ermahnt: Budapest verstoße gegen die Niederlassungsfreiheit und müsse die Gleichstellung europäischer Unternehmen sicherstellen. Die Margenbeschränkung treffe alle ausländischen Händler, aber nur einige ungarische Unternehmen.