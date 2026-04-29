Unverständnis bei Erzabt über Romreise nach Absage

Auer betonte, man sei „kurz vor Abschluss der Vereinbarung über den positiven Verbleib“ gewesen. Als die Schwestern am Dienstag nicht im Kloster waren, informierte Ordensoberer Propst Markus Grasl öffentlich. Auer fand später eine Nachricht eines Anwalts, wonach die Schwestern nach Rom gereist seien. „Seit Dienstag sind die Schwestern für mich nicht erreichbar“, sagte Auer und sprach von großer Sorge sowie einem „völlig offenen“ weiteren Weg.