Marius Borg Høiby im berüchtigten Ila-Gefängnis

Harter Alltag hinter hohen Mauern

Der Alltag im Hochsicherheitsgefängnis westlich von Oslo ist streng organisiert und lässt kaum Spielraum für Abweichungen. Feste Abläufe bestimmen den Tagesrhythmus der Insassen – von morgens bis abends.

Das Leben in Ila ist streng geregelt – mit klaren Vorschriften für jeden Insassen. So gibt es keine Internetverbindung für Häftlinge. Elektronische Geräte sind nur ohne WLAN oder Bluetooth erlaubt.