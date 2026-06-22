Verhandlungs-Stopp! Richter planen Streikwoche

Bezirksgerichte: Nicht der einzige Bereich im Justizministerium von Anna Sporrer (SPÖ), in dem Feuer am Dach ist. Probleme, die wohl über den Sommer ungelöst bleiben. Für Unmut sorgt etwa auch das geplante Aus von 16 Bezirksgerichtsstandorten in Österreich. Sporrer beruhigt: „Der gewohnte Serviceumfang soll dabei für die Bürger voll erhalten bleiben, während die Zusammenlegung spürbare organisatorische Vorteile bringt.“ Schnell wird es nicht gehen: Für die Umsetzung braucht es eine Verordnung der Bundesregierung, Widerstand formiert sich bereits.