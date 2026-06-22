Wie Tech-Dominanz die US-Börsen nach oben treibt

Sieben Unternehmen machen 35 Prozent aus

„2023 lag der Anteil noch bei 20 Prozent“, weiß Börsenexpertin Monika Rosen. Heuer wird das Gewinnwachstum bei 20 bis 25 Prozent erwartet, die restlichen 493 Aktien weisen im Schnitt 12 bis 16 Prozent vor, fast die Hälfte. Zum Vergleich: In Europa beträgt das Gewinnwachstum 10 Prozent.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das anzeigt, wie „günstig“ Aktien sind, ist bei den „großen sieben“ deutlich höher. Musks neuestes Börsenunternehmen SpaceX ist übrigens bisher nicht im S&P 500, anders als der Tech-Index Nasdaq-100 lockerte der Index nicht seine Kriterien.