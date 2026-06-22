Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Magnificent 7“

Wie Tech-Dominanz die US-Börsen nach oben treibt

Wirtschaft
22.06.2026 15:47
Die New York Stock Exchange
Die New York Stock Exchange(Bild: AFP)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Sieben große Unternehmen bestimmen 35 Prozent des US-Index S&P500 und waren über Jahre für 50 Prozent der Rendite verantwortlich. Sie treiben das Wachstum. Ohne Nvidia, Microsoft, Apple und Co. samt KI-Fantasien sehen die Zahlen an der Wall Street ganz anders aus. Der Börsengang von SpaceX bringt noch mehr Brisanz in die Diskussion.

0 Kommentare

Was wäre der amerikanische Kapitalmarkt ohne die riesige Tech-Industrie? Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die enorme Abhängigkeit der Wall Street von den „Magnificent 7“ Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla, Meta, Amazon, Alphabet und Nvidia. Sie stehen für 35 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500, der die 500 größten Unternehmen umfasst.

Sieben Unternehmen machen 35 Prozent aus
„2023 lag der Anteil noch bei 20 Prozent“, weiß Börsenexpertin Monika Rosen. Heuer wird das Gewinnwachstum bei 20 bis 25 Prozent erwartet, die restlichen 493 Aktien weisen im Schnitt 12 bis 16 Prozent vor, fast die Hälfte. Zum Vergleich: In Europa beträgt das Gewinnwachstum 10 Prozent.

 Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das anzeigt, wie „günstig“ Aktien sind, ist bei den „großen sieben“ deutlich höher. Musks neuestes Börsenunternehmen SpaceX ist übrigens bisher nicht im S&P 500, anders als der Tech-Index Nasdaq-100 lockerte der Index nicht seine Kriterien. 

„Die Euphorie der Anleger ist nicht ohne fundamentalen Hintergrund“, betont Rosen. In der KI stecken große Hoffnungen, was auch den Börsengang von Elon Musks SpaceX beflügelte. Das Unternehmen überholte sogar Amazon binnen kurzer Zeit beim Marktwert. Doch die Bewertung beträgt mehr als das 100(!)-fache des jährlichen Umsatzes von 18 Milliarden Dollar.

Zitat Icon

Große Tech-Konzerne treiben die Rallye an. Aber damit ist auch Risiko verbunden.

Monika Rosen

Bild: primephoto.wien

Auch der große Unterschied zu Europa schmilzt, wenn man die USA herausrechnet. Hier liegt der Tech-Anteil bei rund 10 Prozent, deutlich geringer als über dem großen Teich. Der S&P500 legte in den vergangenen fünf Jahren um 12 bis 13 Prozent pro Jahr zu, der europäische Stoxx 600 um 9 bis 10 Prozent. Ohne Tech-Aktien wäre der Kurszuwachs in den USA ähnlich wie in Europa gewesen. Dieses Jahr performen die US-Aktien der großen sieben schlechter, seit Jahresbeginn sind nur drei im Plus.

Kommt durch die bevorstehenden Börsengänge der KI-Riesen OpenAI und Anthropic noch mehr Dynamik in den Markt? Dass alles in den Himmel wächst, glaubt Rosen nicht. „Das wäre derselbe Trugschluss, den es bereits vor früheren starken Marktkorrekturen gab“, so die Expertin. Ein Dämpfer ist wieder möglich, wie schon 2022, als die Tech-Aktien deutlich schwächer als der Markt abschnitten und regelrecht abstürzten.

Lesen Sie auch:
Die Nasdaq lockerte die Anforderungen, was SpaceX massiv half.
Krone Plus Logo
Nach Kurs-Raketenstart
Wie SpaceX an der Börse die Bodenhaftung verliert
19.06.2026
Krone Plus Logo
„Interessant, aber...“
Investor warnt vor zu hohen Erwartungen bei SpaceX
15.06.2026

Parallele zum Großwerden des Internets
Es gibt ein „Klumpenrisiko“ im Markt. Sollte bei den wenigen großen Konzernen Unruhe entstehen, hätte das gleich weitreichende Folgen. Rosen fasst zusammen und zieht eine Parallele: „Die Rallye ist stark getrieben von den US-Techriesen. Da stecken auch viele Erwartungen zur künstlichen Intelligenz drinnen. Doch auch beim Großwerden des Internets waren die anfänglichen Gewinner oft nicht jene, die am Ende als Gewinner da standen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
22.06.2026 15:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.204 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
116.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.854 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1098 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
947 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Wirtschaft
„Magnificent 7“
Wie Tech-Dominanz die US-Börsen nach oben treibt
Großes Löcherstopfen
Benkos Signa: „Staubsauger dann gleich anwerfen“
Bauernbund analysiert
Deshalb führt Österreich gegen Argentinien mit 3:0
Bis 50.000 Euro Strafe
Airbnb & Co.: Wien verschärft erneut Spielregeln
Prägte US-Wirtschaft
Notenbank-Legende: Ex-Fed-Chef Greenspan ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf