Starbucks-Filialen nach „SS“-Eklat geschlossen

Zuständiger Geschäftsführer gefeuert

Außerdem wurde die Bezeichnung des Bechers als „SS Tank“ heftig kritisiert. Die missverständliche Abkürzung soll dabei für „Stainless Steel“ (Edelstahl) stehen. Die kontroverse Werbekampagne kam vom südkoreanischen Konzern Shinsegae, der die Lizenz für das Korea-Geschäft des US-Mutterkonzerns Starbucks hat. Der Konzern hat sich entschuldigt und den zuständigen Geschäftsführer gekündigt. Nach einer internen Untersuchung betonte das Unternehmen, dass man die Opfer der Demokratiebewegung keinesfalls absichtlich diffamieren wollte. Derzeit untersucht auch die Seouler Polizei die Hintergründe des Falls.