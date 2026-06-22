„Messi-Duell? Wie Franz Klammer oder Muhammad Ali“

Beim Spiel des Jahrtausends werden Erinnerungen wach

Das Aufeinandertreffen der Truppe von Ralf Rangnick soll für die Kids in Erinnerungen bleiben. „Egal, wie das Spiel ausgeht“, sagt „Goldi“. Denn: „Das ist so ein Erlebnis, wie es für mich der Sieg von Franz Klammer (1976 Abfahrtsgold bei Olympia, Anm.) oder ein Kampf von Muhammad Ali früher war.“