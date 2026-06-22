Trainer-Legende adelt ÖFB-Team vor Messi-Kracher

Großes Lob für das ÖFB-Team kurz vor dem WM-Kracher gegen Argentinien (ab 19 Uhr – hier im Liveticker). Trainer-Legende Jürgen Klopp spricht von Österreichs „Goldener Generation“. Ein Sonderlob gab es unterdessen für Teamchef Ralf Rangnick.
Die Spannung vor dem WM-Duell Österreich gegen Argentinien steigt. Auch bei Trainer-Legende Klopp! Kurz vor dem Spiel adelt der Deutsche bei „Magenta TV“ dabei das ÖFB-Team: „Es könnte erneut eine Goldene Generation sein, die Österreich da gerade zur Verfügung hat. Viele dieser Spieler spielen international auf einem sehr hohen Level.“
Ein Sonderlob gab es dann noch für Teamchef Ralf Rangnick. „Er ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft, das muss man klar sagen“, so Klopp. Gegen Argentinien muss sich Österreich aber dennoch mit der Underdog-Rolle begnügen.
„Werden Nadelstiche setzen“
Dennoch warnt der ehemalige Liverpool-Trainer das Starensemble rund um Lionel Messi. „Österreich ist in diesem Spiel natürlich nicht Favorit, aber sie sind mittlerweile ein richtiger Challenger für jede Mannschaft, weil sie top organisiert gegen den Ball sind und das werden die Argentinier merken. Die Räume werden schwieriger zu finden sein.“
Zudem ist sich Klopp sicher, dass die ÖFB-Kicker sicherlich „einige Nadelstiche“ setzen werden. Mal sehen, was der Mannschaft von Teamchef Rangnick gegen den Titelverteidiger gelingt ...
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