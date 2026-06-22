Trainer-Legende adelt ÖFB-Team vor Messi-Kracher

Die Spannung vor dem WM-Duell Österreich gegen Argentinien steigt. Auch bei Trainer-Legende Klopp! Kurz vor dem Spiel adelt der Deutsche bei „Magenta TV“ dabei das ÖFB-Team: „Es könnte erneut eine Goldene Generation sein, die Österreich da gerade zur Verfügung hat. Viele dieser Spieler spielen international auf einem sehr hohen Level.“