Korruptionskrise in Spanien weitet sich aus

Ermittlungen seit Ende Mai

Seit knapp einem Monat ermittelt die spanische Justiz in möglichen Korruptionsverstrickungen. Am 27. Mai durchsuchte die Polizei die Zentrale der spanischen Regierungspartei PSOE in Madrid. Neben den Parteibüros wurden zudem die Wohnungen mehrerer Parteifunktionäre durchsucht. Zuletzt wurde bekannt, dass es innerhalb der Sozialistischen Partei eine Stelle gab, die nach Überzeugung der Ermittler in Untersuchungen eingreifen sollte. Die rechtsgerichtete Opposition macht seit Wochen verschärft Stimmung gegen die Linksregierung von Sánchez. Sie fordert vorgezogene Neuwahlen. Das lehnt Sánchez ab.