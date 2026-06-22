Trauer um Musikant nach Tragödie bei Musikfest

Vier Tage lang wurde in Terfens in Tirol gefeiert und musiziert. Doch dann nahm das Fest ein schreckliches Ende. Ein junger Mann (25) wurde von einem Lkw überrollt und getötet. Die Trauer in der Region ist groß – vor allem auch beim Roten Kreuz.
Fassungslosigkeit und tiefe Betroffenheit herrschen nach dem tragischen Unglück, das am Sonntag das „Musigfest“ nahe dem Badesee Weißlahn in Terfens überschattet hat. Ein Einheimischer kam kurz nach 17 Uhr ums Leben, nachdem er von einem Lkw überrollt worden war. Kurz davor soll er sich noch mit einem Freund in der Nähe des Festzelts unterhalten haben.
Der Fahrer wollte wenden, um sein Fahrzeug zu beladen. Dabei erfasste er den Mann mit dem Hinterrad.
Ein Ermittler der Polizei
Der 25-Jährige war Mitglied der Bundesmusikkapelle Pill. „Viele haben ihn gut gekannt“, erzählt Mathias Schneider, Obmann der Bundesmusikkapelle Terfens, die das viertägige Fest organisiert hatte.
Opfer war Notfallsanitäter und bei allen beliebt
Besonders tragisch: Der junge Mann arbeitete hauptberuflich als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz. Entsprechend belastend war der Einsatz auch für die vielen Helfer vor Ort, von denen einige mit dem 25-Jährigen befreundet waren. „Er war bei allen sehr beliebt“, betonen Kollegen.
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