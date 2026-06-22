Trauer um Musikant nach Tragödie bei Musikfest

Fassungslosigkeit und tiefe Betroffenheit herrschen nach dem tragischen Unglück, das am Sonntag das „Musigfest“ nahe dem Badesee Weißlahn in Terfens überschattet hat. Ein Einheimischer kam kurz nach 17 Uhr ums Leben, nachdem er von einem Lkw überrollt worden war. Kurz davor soll er sich noch mit einem Freund in der Nähe des Festzelts unterhalten haben.