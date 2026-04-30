„Wir waren die einzige Verbindung in die Heimat“

Als wäre es gestern gewesen, erinnern sich Franz Lamprecht und Walter Lerchegger in ihrem Stammlokal in Pöckau an die prägenden Ereignisse im Mai 1976. „Ich hatte an jenem Abend Journaldienst, war Offizier vom Tag, als die Alarmmeldung bei uns in der Kaserne in Villach eingegangen ist“, erzählt der pensionierte Vizeleutnant Franz Lamprecht.