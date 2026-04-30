Pensionist von Müllauto und Pkw zerquetscht

Keine Zeugen

Ob der verunfallte Afghane schon auf der Straße nahe dem Dr. Karl Renner Platz gelegen war, als er das erste Mal überrollt wurde, oder vom Busbahnhof in einem „toten Winkel“ auf der Beifahrerseite vor dem Lastwagen auf die Fahrbahn gestiegen war, bleibt ungeklärt. Es gab keine weiteren Zeugen des Unglücks, die Angaben machen konnten, woher das Unfallopfer gekommen war.