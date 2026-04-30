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Niemand sah ihn

Pensionist von Müllauto und Pkw zerquetscht

Oberösterreich
30.04.2026 19:54
Der Pensionist geriet unter das Müllauto, dann unter einen Pkw. (Symbolbild)
Der Pensionist geriet unter das Müllauto, dann unter einen Pkw. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Horrorunfall in Attnang-Puchheim in OÖ: Ein Fußgänger geriet unter ein Müllauto und wurde dann auch noch von einem Pkw zerquetscht. Die Autofahrerin hatte zuerst gar nicht gemerkt, dass sie einen Menschen überfahren hatte. Da niemand den Pensionisten kommen sah, bleibt eine wichtige Frage offen.

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„Ich dachte, es war nur ein Müllsack, der vom Müllauto vor mir gefallen ist“ – einen Schock erlitt eine 33-jährige Autofahrerin, nachdem sie in ihrem Heimatort Attnang-Puchheim gestoppt hatte, weil sie mit ihrem Auto über „irgendetwas drübergefahren war“.

„Müllsack“ war ein Mensch
Doch der vermutete Müllsack entpuppte sich als Mensch. Der 79-jährige Pensionist, ein Afghane aus Attnang-Puchheim, lag eingequetscht auf der Fahrerseite unter dem Hinterreifen ihres Pkw – der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. Wie sich herausstellte, war der 79-Jährige Sekunden zuvor auch von beiden Achsen auf der Beifahrerseite des Müllwagens überrollt worden.

Niemand sah Fußgeher
Weder der Fahrer (54) aus Ohlsdorf noch sein Kollege, der hinten am Wagen stand, hatten gesehen, woher der Mann gekommen war. Erst der „Rumpler“ hatte sie aufmerksam werden lassen, doch da war schon alles zu spät und der Wagen hinter ihnen hatte die Person bereits überfahren.

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Keine Zeugen
Ob der verunfallte Afghane schon auf der Straße nahe dem Dr. Karl Renner Platz gelegen war, als er das erste Mal überrollt wurde, oder vom Busbahnhof in einem „toten Winkel“ auf der Beifahrerseite vor dem Lastwagen auf die Fahrbahn gestiegen war, bleibt ungeklärt. Es gab keine weiteren Zeugen des Unglücks, die Angaben machen konnten, woher das Unfallopfer gekommen war.

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