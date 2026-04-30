Neunjähriger bei Scooter-Unfall schwer verletzt

Der Neunjährige aus Aigen-Schlägl fuhr am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Scooter auf einer abschüssigen Straße auf dem Gehsteig. Plötzlich verlor er die Herrschaft über den Tretroller und stürzte im Bereich des acht Zentimeter hohen Randsteines, weil er aufgrund der kleinen Räder auf der Steinkante aufsaß und der Scooter somit unlenkbar war.