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Zeugen halfen Kind

Neunjähriger bei Scooter-Unfall schwer verletzt

Oberösterreich
30.04.2026 21:00
Die Roller sind beliebt, leider passieren immer wieder Unfälle
Die Roller sind beliebt, leider passieren immer wieder Unfälle(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Hoffentlich wird der Bub wieder gesund! Mit seinem Roller – die Kinder und Teenager sagen Scooter dazu – verunfallte im Mühlviertel (OÖ) ein Schüler schwer. Der Neunjährige war beim Randstein „aufgesessen“ und stürzte. Er erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen.

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Der Neunjährige aus Aigen-Schlägl fuhr am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Scooter auf einer abschüssigen Straße auf dem Gehsteig. Plötzlich verlor er die Herrschaft über den Tretroller und stürzte im Bereich des acht Zentimeter hohen Randsteines, weil er aufgrund der kleinen Räder auf der Steinkante aufsaß und der Scooter somit unlenkbar war.

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Nachbarn halfen
Der Bub, der keinen Helm getragen hat, blieb auf der Fahrbahn liegen. Anrainer, die den Unfall bemerkt hatten, kamen dem Kind zu Hilfe. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Neunjährige in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.

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