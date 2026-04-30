Tadej Pogacar gewinnt auch zweite Romandie-Etappe!

Schrettl kam zeitgleich auf Platz 22

Bei seinem insgesamt 114. Sieg setzte sich der UAE-Kapitän am Donnerstag nach 173 Kilometern von Rue nach Vucherens im Sprint einer 30-köpfigen Spitzengruppe vor Dorian Godon (Ineos) und Finn Fisher-Black (Red Bull) durch. Der Tiroler Astana-Profi Marco Schrettl kam zeitgleich auf Platz 22.