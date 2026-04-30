Budget: SPÖ-Rebell droht sogar mit Marsch auf Wien

Lösungen? „Fokus auf Steuerschulden, Insolvenzgesetz und Reichensteuer“

Knes habe vielmehr andere Lösungsvorschläge, wie man das Budget sanieren könne. „Es häufen sich in Österreich im Jahr etwa acht Milliarden Euro an Steuerschulden an, die nicht beglichen werden. Wenn der Staat die eintreiben würde, dann hätten wir eine ganz andere Konsolidierung als jetzt am Rücken der Menschen.“ Laut Knes sollte auch das aktuelle Insolvenzrecht geändert werden. „Die Beispiele René Benko und Karl-Heinz Grasser haben es gezeigt. Die Quoten sind teilweise ein Witz, dem Staat gehen da Millionen flöten.“ Zudem bringt Knes auch die viel diskutierte Reichensteuer ins Spiel. „Mein Vorschlag: 0,1 Prozent an Steuern ab einem Nettoeinkommen von 25.000 Euro. Den Betroffenen täte das nicht weh und dem Staat würde das in Summe etwa acht Milliarden Euro bringen. Das wäre gerecht, anstatt die restlichen Bevölkerungsschichten ständig zu schröpfen.“