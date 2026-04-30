Wahnsinn aus China: Blick in Auto-Zukunft!

Das ist die größte und verrückteste Automesse der Welt. Menschenmassen ohne Ende. Die Stars? Nicht Hollywood-Größen, sondern Manager! Allen voran Stella Li, Vorstand von BYD – „die werden dort gefeiert wie Rockstars“, schildert der ehemalige Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl der „Krone“. Was die Autoshow so besonders macht: die Fülle an Marken – viele in Europa völlig unbekannt. Mehr als 100 (!) Automarken gibt es alleine in China.