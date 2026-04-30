Letzter Maibaum für Bürgermeister Gerhard Zapfl

Gattin Karin hielt alles mit dem Handy fest. „Es ist jedes Jahr schön, aber nachdem es heuer das letzte Mal ist, ist es natürlich etwas ganz Besonderes“, sind sich die beiden einig. Nach getaner Arbeit gings in den Garten der Zapfls, wo ein kleiner Imbiss für alle Freunde und Helfer vorbereitet war. Ein Hoch dem 1. Mai!