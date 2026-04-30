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Wegen Politruhestand

Letzter Maibaum für Bürgermeister Gerhard Zapfl

Burgenland
30.04.2026 21:00
Fraktionsmitglieder des Bürgermeisters (SPÖ) brachten den Baum und stellten ihn auf.
Fraktionsmitglieder des Bürgermeisters (SPÖ) brachten den Baum und stellten ihn auf.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Seit sage und schreibe 30 Jahren ist Gerhard Zapfl der Bürgermeister von Nickelsdorf. Heuer geht er allerdings in den wohlverdienten Polit-Ruhestand. Davor gabs noch einmal einen Maibaum vor seinem Haus. 

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Kurz vor 18 Uhr am Donnerstag kamen seine SPÖ-Freunde aus der Fraktion, um den Traditionsbaum direkt vor dem Haus von Bürgermeister Gerhard Zapfl aufzustellen. Er ließ es sich auch nicht nehmen, selbst helfend Hand anzulegen.

Bevor Bürgermeister Gerhard Zapfl die Plakette mit „Ein Hoch dem Bürgermeister“ anbrachte, gab ...
Bevor Bürgermeister Gerhard Zapfl die Plakette mit „Ein Hoch dem Bürgermeister“ anbrachte, gab es noch ein Gruppenfoto.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Gattin Karin hielt alles mit dem Handy fest. „Es ist jedes Jahr schön, aber nachdem es heuer das letzte Mal ist, ist es natürlich etwas ganz Besonderes“, sind sich die beiden einig. Nach getaner Arbeit gings in den Garten der Zapfls, wo ein kleiner Imbiss für alle Freunde und Helfer vorbereitet war. Ein Hoch dem 1. Mai! 

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