Deutsche TV-Legende schwer an Krebs erkrankt

„Meine Frau liegt im Sterben“

Zuletzt gab Zindler 2014 der „Bild“ ein Interview, danach wurde es still um sie. Nun die traurige Nachricht: „Meine Frau liegt im Sterben. Sie hat Krebs im Endstadium“, berichtete der Ehemann auf Anfrage der deutschen Zeitung. Zindler, inzwischen 79 Jahre alt, bekomme Palliativpflege zu Hause. „Ihr bleiben noch vier Wochen, vielleicht acht. Ich werde bis zum Schluss für sie da sein“, so der Gatte.