Ukraine: Roboter holt Seniorin aus Granatenhagel

„Habe jedes Gebet aufgesagt, das ich kenne“

Später schilderte die 77-Jährige ihren holprigen Ritt auf dem Roboter, gegenüber dem ukrainischen Sender TSN. „Ich dachte mir: ,Lass ihn ruckeln, egal wie, ich fahre.“ Während der Fahrt weinte und betete sie viel. „Ich habe jedes Gebet aufgesagt, das ich kenne“, erzählte Antonina Horuzha, die 53 Jahre in ihrem Haus gelebt hatte, bevor es zerstört wurde. „Durch Gottes Gnade habe ich überlebt.“