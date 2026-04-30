Hormuz und die Welt-Unordnung

Laut UNO-Seerechtsabkommen von 1982 – welches weder vom Iran noch von den USA ratifiziert wurde – gilt für alle Nadelöhre der Welt zwischen zwei natürlichen Ufern die freie Durchfahrt (daher auch für den Bosporus mit Spezialabkommen). Wenn sich das Mautbegehren des Iran durchsetzt, fällt die freie Schifffahrt der Welt zurück ins Mittelalter, als Dänemark den „Sundzoll“ für die Durchfahrt zwischen Nord- und Ostsee kassierte und reich wurde. Es gibt viele solcher „Straßen“.