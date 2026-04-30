Grazer Firma warnt vor KI-Teddys und Co.

Kein Verbot, aber vorsichtiger Umgang

Überraschend sei für ihn gewesen, wie schnell sich Lücken finden lassen, ohne tief in die Technologie einzusteigen. „In mehreren Fällen reichten einfache Zugriffe aus, um Kontrolle über Funktionen wie Sprachinteraktion oder Kommunikationsschnittstellen zu erlangen.“

Ein generelles Verbot dieser Spielzeuge hält Seme für sinnlos, aber: „Kinder sollten damit nicht allein gelassen werden, man muss sie im Umgang begleiten.“