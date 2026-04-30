Jury von Kunstbiennale in Venedig tritt zurück

Russland war seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 in Venedig nicht mehr dabei. In diesem Jahr soll der russische Pavillon nun von Künstlern gestaltet werden, die in Verbindung mit der Regierung gebracht werden. Die Entscheidung ist international sehr umstritten. Die EU droht deshalb mit der Streichung von Zuschüssen in Millionenhöhe. Parallel zur Kunstbiennale gibt es in Venedig noch andere Biennalen wie zum Beispiel die Filmfestspiele im Sommer. Das Filmfestival ist von dem Streit nicht betroffen.