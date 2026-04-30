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Gesundheitsprobleme

Das war wirklich im Krankenhaus bei Palfrader los

Adabei Österreich
30.04.2026 19:00
Schauspieler Robert Palfrader kann aufatmen.
Schauspieler Robert Palfrader kann aufatmen.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Anfang April sagte der beliebte Kabarettist und Fernsehstar Robert Palfrader (57) plötzlich all seine Termine ab. „Aus gesundheitlichen Gründen“ hieß es, doch Details blieben geheim. Nun verriet er der „Krone“, was wirklich los war. 

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Es war ein ganz schöner Schock, als der beliebte Kabarett- und TV-Star Anfang April aus gesundheitlichen Gründen alle Termine absagte. Sogar ein Krankenhausaufenthalt blieb dem „Kaiser“ nicht erspart. Über die Details hinter seinem Rückzug gab er nicht viel bekannt ... bis jetzt.

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