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„Müssen vereinen“

Infantino: Iran wird an WM in den USA teilnehmen!

Fußball International
30.04.2026 20:30
FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: EPA/BOB FRID)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat gleich zu Beginn seiner Rede beim Kongress des Fußball-Weltverbandes versichert, dass der Iran an der WM in diesem Sommer teilnehmen wird. „Wir müssen vereinen, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Fußball vereint die Welt“, sagte Infantino in Vancouver. „Der Iran wird an der WM 2026 teilnehmen. Und natürlich wird der Iran in den USA spielen“, sagte Infantino. US-Präsident Donald Trump gab daraufhin Grünes Licht.

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„Wenn Gianni das gesagt hat, ist das für mich in Ordnung“, sagte Trump zu Reportern im Oval Office. „Wissen Sie was? Lassen wir sie spielen.“ Im März noch hatte Trump dem Iran von einer Teilnahme abgeraten und Sicherheitsbedenken angeführt, Infantino zuletzt jedoch bekräftigt, dass das Land trotz des Krieges mit den USA „auf jeden Fall“ an der WM teilnehmen werde.

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AP/Alex Brandon)

Der amerikanische Außenminister Marco Rubio erklärte, dass die Entscheidung über eine WM-Teilnahme beim Iran liege. Gleichzeitig sagte er aber auch: „Das Problem mit dem Iran wären nicht die Sportler. Es wären einige der anderen Leute, die sie mitbringen wollen.“ Das iranische Nationalteam will zehn Tage vor dem eigenen WM-Auftaktspiel am 15. Juni (Ortszeit) gegen Neuseeland nahe Los Angeles in die USA reisen. Das teilte Cheftrainer Amir Ghalenoei mit. Derzeit absolviert die Mannschaft ein erstes Trainingslager in der Türkei. Dort sind auch drei Vorbereitungsspiele geplant.

Iranische Vertreter fehlen beim Kongress
Am Kongress in Vancouver nahm der iranische Fußball-Verband nicht teil. Verbandspräsident Mehdi Tadsch wurde auf dem Weg nach Vancouver laut Medienberichten bei der Einreise nach Kanada an der Grenze abgewiesen. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Auch bei der WM-Auslosung im Dezember 2025 in Washington war die Delegation Irans nicht anwesend. Die USA haben seither einen Krieg mit Iran begonnen.

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Der Iran soll in der Gruppe G gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland spielen. Die Spiele sollen nahe Los Angeles und in Seattle stattfinden. Zwischenzeitlich hatte der Iran die Möglichkeit ausgelotet, seine Partien im Co-Gastgeberland Mexiko austragen zu können. Eine Absage oder ein Ausschluss kommen für Infantino nicht infrage. „Es gibt genug Probleme, genug Menschen, die entzweien“, sagte er zur Weltlage. Der Fußball hingegen habe „Kraft“ und „Magie“. „Gemeinsam sind wir unschlagbar“, sagte der FIFA-Chef.

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