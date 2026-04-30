Trump hofft, dass der Iran im eigenen Öl ertrinkt

Iran droht wirtschaftlicher Super-GAU

Die Folgen für den Iran sind dramatisch. Das nicht abtransportierte Rohöl staut sich im Land, die Lagerkapazitäten werden dem Vernehmen nach immer knapper. Der größte Lagerkomplex auf der Insel Kharg im Persischen Golf könnte laut Analysten der Firma Kepler bereits Mitte Mai voll sein. Die Tanks kratzen bereits an einer Auslastung von knapp 80 Prozent, was in der Branche als operatives Maximum gilt.