ÖFB-Nationalteam-Ass wechselt zu Werder Bremen!

„Die Saison ist aber leider nicht mehr so lang!“

„Man muss sagen, dass man bei so einer Verletzung von Woche zu Woche schauen muss. Gerade läuft es sehr gut. Die Saison ist aber leider nicht mehr so lang, deshalb kann ich noch nicht einschätzen, ob ich noch ein Spiel machen kann oder nicht“, sagte Purtscheller zum Status ihrer Reha nach ihrem bereits zweiten Kreuzbandriss.