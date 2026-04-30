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Hinteregger mit Kritik

Seit 44 Jahren wartet Kärnten auf einen WM-Helden!

Fußball National
30.04.2026 20:57
Österreichs Nationalteam hatte zuletzt viel zu bejubeln
Österreichs Nationalteam hatte zuletzt viel zu bejubeln(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Hätten Sie‘s gewusst? Ganze 44 Jahre ist’s schon her, da lief zum letzten Mal ein Kärntner bei einer WM für Österreich auf! Und auch heuer sieht es wieder düster aus! Zudem stellte das südlichste Bundesland bei vier EM-Teilnahmen des ÖFB auch nur einen einzigen Mann. Ex-Star Martin Hinteregger hätte eine Erklärung, was in Kärnten falsch läuft. . .

0 Kommentare

Mister Millionenshow Armin Assinger hätte wohl eine Freude mit dieser Frage: Wer war Kärntens letzter Fußballer, der bei einer Weltmeisterschaft einen Einsatz hatte?

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