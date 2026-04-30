Seit 44 Jahren wartet Kärnten auf einen WM-Helden!

Hätten Sie‘s gewusst? Ganze 44 Jahre ist’s schon her, da lief zum letzten Mal ein Kärntner bei einer WM für Österreich auf! Und auch heuer sieht es wieder düster aus! Zudem stellte das südlichste Bundesland bei vier EM-Teilnahmen des ÖFB auch nur einen einzigen Mann. Ex-Star Martin Hinteregger hätte eine Erklärung, was in Kärnten falsch läuft. . .