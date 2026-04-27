„Brandbekämpfung ist eine mühsame Knochenarbeit“

Eine sechs Kilometer lange Wasserleitung wurde für die Bekämpfung auf den Berg gelegt. Auf die Hilfe aus der Luft kann weiter nicht verzichtet werden. „Die Präsenz der Helis ist absolut notwendig – wegen des Windes und des steilen Geländes. Bis zu fünf Maschinen stehen weiter zur Verfügung“, betont Bezirkshauptmann Heinz Pansi. „Gott sei Dank haben wir kein Wasserproblem.“ Beim verwendeten Löschwasser wurde alleine von den Hubschraubern die Millionenmarke geknackt: 1,141 Millionen Liter wurden auf den Brand ergossen.