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Zweikirchen/Liebenfels

Wieder ein Waldbrand: Sieben Wehren ausgerückt

Kärnten
27.04.2026 22:29
Während sich im Lesachtal zahlreiche Einsatzfahrzeuge sammeln (Foto), rücken im Raum ...
Während sich im Lesachtal zahlreiche Einsatzfahrzeuge sammeln (Foto), rücken im Raum Zweikirchen/Liebenfels die Wehren aus: Waldbrand!(Bild: Wilfried Kurz)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Montag nach 22 Uhr: Alarm! Beginnender Waldbrand im Raum Zweikirchen/Liebenfels! Während noch das ganze Land gebannt ins Lesachtal (Kärnten) schaut, entsteht ein neuer Brandherd.

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Das Feueranzünden im Wald und in dessen Nähe ist im Bezirk St. Veit seit Anfang April verboten. Die Trockenheit hatte die Bezirkshauptmannschaft zu dieser Verordnung veranlasst.

Dennoch kam es Montagabend zu einem Brand im Raum Zweikirchen/Liebenfels – die Ursache ist noch unklar. „Die Wehren rücken gerade erst aus. Sieben Feuerwehren wurden alarmiert“, heißt es aus der Landesalarm- und Warnzentrale.

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Der Brand hat glücklicherweise nicht die Ausmaße, die das Feuer im Lesachtal hatte, wo ja 110 Hektar Wald nur noch Asche sind. Dennoch sind die Einsatzkräfte gefordert, einmal mehr wird klar: Die Trockenheit ist nicht nur für das Wachstum der Pflanzen und für die Wasservorräte fatal, sie begünstigt auch Waldbrände.

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