Wieder ein Waldbrand: Sieben Wehren ausgerückt

Der Brand hat glücklicherweise nicht die Ausmaße, die das Feuer im Lesachtal hatte, wo ja 110 Hektar Wald nur noch Asche sind. Dennoch sind die Einsatzkräfte gefordert, einmal mehr wird klar: Die Trockenheit ist nicht nur für das Wachstum der Pflanzen und für die Wasservorräte fatal, sie begünstigt auch Waldbrände.