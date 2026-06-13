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17-Jähriger Beifahrer

Motorradlenker kollidiert mit Pkw auf Bundesstraße

Kärnten
13.06.2026 22:36
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag um 15.30 Uhr auf der Bleiburger Straße gekommen. Ein Pkw-Lenker prallte mit einem Motorradfahrer zusammen. Ein 17-Jähriger befand sich dabei auf dem Hintersitz des Zweirades.

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Der 50 Jahre alte Pkw-Lenker wollte auf der Bleiburger Bundesstraße im Bezirk Völkermarkt wenden. Dabei übersah er das anrasende Motorrad auf dem sich ein 49-Jähriger und ein 17-Jähriger befand. Und auch der Motorradlenker erblickte das Auto auf der Straße zu spät, konnte er nicht mehr anhalten und kollidierte mit der Front des Pkws. Die beiden auf dem Motorrad stürzten und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Sie wurden vom Rettungsdienst in das ELKI Klagenfurt gebracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen enstand ein erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die Bleiburger Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Zwei Feuerwehren– Neuhaus und Schwabegg – standen mit insgesamt 21 Mann im Einsatz.

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