Motorradlenker kollidiert mit Pkw auf Bundesstraße

Der 50 Jahre alte Pkw-Lenker wollte auf der Bleiburger Bundesstraße im Bezirk Völkermarkt wenden. Dabei übersah er das anrasende Motorrad auf dem sich ein 49-Jähriger und ein 17-Jähriger befand. Und auch der Motorradlenker erblickte das Auto auf der Straße zu spät, konnte er nicht mehr anhalten und kollidierte mit der Front des Pkws. Die beiden auf dem Motorrad stürzten und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.