110 Hektar zerstört: Rasche Aufforstung notwendig

Ein Flammenmeer zerstörte 110 Hektar Wald im Kärntner Lesachtal. Weiterhin kann noch immer nicht Brand aus gegeben werden. Feuerwehren bekämpfen nach wie vor Glutnester. Wie es um die Flächen steht, wie lange die Straßensperre aufrecht ist, und warum rasch aufgeforstet werden muss.
Für 265 Feuerwehrleute ging am Montag die Glutnesterbekämpfung im Lesachtal weiter. Und das wird auch die kommenden Tage so sein. „Den Brand haben wir zwar im Griff, aber Entwarnung können wir nicht geben, weil Glutnester immer wieder aufflammen“, sagt Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando. Bezirkshauptmann Heinz Pansi ergänzt: „Der Wind dreht sich in alle Richtungen. Deshalb ist die Hilfe aus der Luft noch unabdingbar.“
40 Wald- und Wiesenbesitzer betroffen
Heute, Dienstag, unterstützt die F-KAT-Bereitschaft 3 aus Klagenfurt (Stadt und Land) die örtlichen Wehren. Während die Kräfte gegen Brandherde ankämpfen, stellt sich für viele die Frage, wie hoch der Schaden, für die etwa 40 betroffenen Wald- und Wiesenbesitzer ist. „Um das beantworten zu können, muss das Gelände begangen werden, was wegen der Glutnester noch nicht möglich ist“, so Bezirksforstdirektor Wilfried Strasser.
Aufforstung bald notwendig
„Aber etwa 30 Prozent des Schadens werden meist vom Kärntner Nothilfswerk übernommen. Eine Waldbrandversicherung schließen nur wenige ab. Die Aufforstung sollte aber bald passieren. Viele Nährstoffe wurden abgetötet. Die Asche gilt aber als ein Lieferant.“
Um die nutzen zu können, werden sogenannte Pionierbaumarten (Birke, Kiefer) ausgesät. „Diese schnell wachsenden Sorten dienen zur Wiederbelebung der Flächen.“ Auch Wildbachverbauungen müssen kontrolliert werden. „Im Gebiet befinden sich Steinschlagnetze, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind.“
Erfreuliche Nachrichten
Bürgermeister Bernhard Knotz: „Wir haben uns die Situation aus der Luft angesehen. Und es ist nicht so tragisch, wie vermutet.“ Eine weitere positive Nachricht: „Die Straßensperre zwischen Maria Luggau und St. Lorenzen soll bis Ende der Woche aufgehoben werden.“
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