110 Hektar zerstört: Rasche Aufforstung notwendig

Für 265 Feuerwehrleute ging am Montag die Glutnesterbekämpfung im Lesachtal weiter. Und das wird auch die kommenden Tage so sein. „Den Brand haben wir zwar im Griff, aber Entwarnung können wir nicht geben, weil Glutnester immer wieder aufflammen“, sagt Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando. Bezirkshauptmann Heinz Pansi ergänzt: „Der Wind dreht sich in alle Richtungen. Deshalb ist die Hilfe aus der Luft noch unabdingbar.“