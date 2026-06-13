Nur in Obertilliach: Gelöbnis am Herz-Jesu-Tag

Einen Feiertag mehr als andere haben die Obertilliacher. Seit 110 Jahren. „An diesem Tag darf nicht gearbeitet werden!“, betont der Gemeindechronist Michael Annewanter.

Warum die feierliche Stimmung? 1915 trat Italien gegen die Habsburgermonarchie in den Krieg ein. Auch Obertilliach wurde beschossen. Ein Schrapnell traf ein Wohnhaus im Dorf, in dem lauter Holzhäuser stehen! Doch Gott sei Dank kam es nicht zu einem Großbrand. Aus Dankbarkeit dafür veranlasste der damalige Pfarrer 1916 den damaligen Bürgermeister Jakob Annewanter, ein Gelöbnis zu Ehren des Herzen Jesu zu formulieren.

Gemeinde- und Pfarrgemeinderat waren jeweils einstimmig dafür, dem heiligsten Herz Jesu die besondere festtägliche Gestaltung des Freitags nach der Fronleichnams-Oktav zuzusichern.