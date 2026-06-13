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Arbeitsruhe in Tillga

Nur in Obertilliach: Gelöbnis am Herz-Jesu-Tag

Kärnten
13.06.2026 20:02
In der Pfarrkirche von Obertilliach wird jedes Jahr am Freitag nach der Fronleichnams-Oktav ein ...
In der Pfarrkirche von Obertilliach wird jedes Jahr am Freitag nach der Fronleichnams-Oktav ein einzigartiger Festtag gefeiert.(Bild: Annewanter)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Einen Feiertag, den es sonst nirgends gibt, zelebriert man in „Tillga“ seit 110 Jahren: Seit der Gemeinderat aus Dankbarkeit auf das Herz Jesu gelobt hat. Von Kanonen, Kirche und Arbeitsruhe.

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Einen Feiertag mehr als andere haben die Obertilliacher. Seit 110 Jahren. „An diesem Tag darf nicht gearbeitet werden!“, betont der Gemeindechronist Michael Annewanter. 

Warum die feierliche Stimmung? 1915 trat Italien gegen die Habsburgermonarchie in den Krieg ein. Auch Obertilliach wurde beschossen. Ein Schrapnell traf ein Wohnhaus im Dorf, in dem lauter Holzhäuser stehen! Doch Gott sei Dank kam es nicht zu einem Großbrand. Aus Dankbarkeit dafür veranlasste der damalige Pfarrer 1916 den damaligen Bürgermeister Jakob Annewanter, ein Gelöbnis zu Ehren des Herzen Jesu zu formulieren. 

Gemeinde- und Pfarrgemeinderat waren jeweils einstimmig dafür, dem heiligsten Herz Jesu die besondere festtägliche Gestaltung des Freitags nach der Fronleichnams-Oktav zuzusichern.

Die Gelöbnis-Urkunde aus 2016. Alle zehn Jahre wird das Gelöbnis vom Pfarr- und vom politischen ...
Die Gelöbnis-Urkunde aus 2016. Alle zehn Jahre wird das Gelöbnis vom Pfarr- und vom politischen Gemeinderat erneuert. Seit 1916.(Bild: Chronik Obertilliach)

„Das erste Gelöbnis galt für 20 Jahre, also bis 1936“, weiß der Post-Michl. „Alle zehn Jahre wurde es neu beschlossen. Und das wird auch heute noch gemacht.“ 

Die Arbeit ruht
Am Herz-Jesu-Freitag wird in der Kirche Gottesdienst gefeiert, die Mädchen und Buben aus Kindergarten und Schule feiern mit, die Gemeindebediensteten haben dienstfrei. Die Landwirte lassen die Arbeit auf den Äckern ruhen. Denn alle feiern ihren Herz-Jesu-Freitag. „Zum Herzen Jesu hatten wir in Obertilliach schon immer eine besondere Beziehung“, so Annewanter.

Gemeinderat in der ersten Kirchenbank
„Der gesamte Gemeinderat soll bei dieser heiligen Messe in der Kirche in der ersten Bank sitzen, der Bürgermeister liest die Gelöbnis-Urkunde von 1916 vor“, kennt Annewanter das Prozedere, das auch am vergangenen Freitag in Obertilliach zelebriert wurde; jedoch diesmal ohne Prozession. „Ich finde, es ist wichtig, dass wir in Obertilliach diesen Herz-Jesu-Freitag weiterhin in Ehren halten. Wir wurden von großen Katastrophen verschont, was ja nicht so selbstverständlich ist; dazu muss man sich nur umschauen in der Welt.“

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