Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Überirdische Musik

Sie sorgen für Gruselgefühle in Hollywood-Filmen

Burgenland
29.04.2026 08:00
Sie liefern „Musik wie von Zauberhand“. Auch in der Traumfabrik ist diese begehrt.
Sie liefern „Musik wie von Zauberhand“. Auch in der Traumfabrik ist diese begehrt.(Bild: @Guenter Hofstaedter)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Einst sollen die Klänge dieses ungewöhnlichen uralten Musikinstruments Menschen geheilt – und manchmal auch in den Wahnsinn getrieben – haben. Deshalb geriet es bald in Vergessenheit. Zwei Burgenländer machen die Glasharmonika nun wieder populär – mit speziellen Konzerten und Gänsehaut-Feeling in Kinofilmen.

0 Kommentare

Ihre Töne, sie klingen ätherisch und geisterhaft, als kämen sie aus anderen Sphären: Weltweit beherrscht nur eine Handvoll Musiker das Spiel der Glasharmonika auf Profi-Niveau. Zwei von ihnen leben im burgenländischen Wörterberg: Christa (61) und Gerald (65) Schönfeldinger. Sie sind nicht nur Virtuosen, sondern auch das einzige Duo, das mit diesem außergewöhnlichen Instrument international auftritt. Für Staunen sorgten die Eheleute damit u.a. schon in der Staatsoper in Wien, bei den Festspielen in Salzburg, bei der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg, in der Helsinki Philharmonie in Finnland und in der Royal Albert Hall in London. Anfang Juli steht der nächste Höhepunkt an: Da konzertieren sie in der Oper in Tokio.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 16°
Symbol heiter
Güssing
11° / 14°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
8° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
6° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
9° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
147.294 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
130.235 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
117.698 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1637 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1452 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1424 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Burgenland
Streit bei Kirtag
Popo-Klatscher: Gast schlug auf Polizist ein
Positive Bilanz
Tourismus mit starkem Start in die heurige Saison
Dramatische Szenen
Nachbarin und Polizisten als Lebensretter
Per Bus zum Tatort
Serie von Einbrüchen: Krimineller (17) ist in Haft
Neue Eisenstädter
Im Visier: Wilde Spekulationen mit Wohnungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf