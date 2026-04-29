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Alfies-Einkaufsgutschein & „Mama Masala“ gewinnen

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29.04.2026 07:58
(Bild: Alfies)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Geschmäcker Indiens kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen: Seit Neuestem gibt es die Produkte von Karma Food, „Wiens Curry-Dealer Nummer 1“, beim Online-Supermarkt Alfies. Zum Muttertag verlost Alfies deshalb zweimal das Gewürz „Mama Masala“ mit 120 Euro Einkaufsgutschein.

Jede indische Familie hat ihre eigene Garam-Masala-Gewürzmischung. Das milde „Mama Masala“ ist die der Karma Food-Familie – also Simone und Adi Raihmann, die uns seit 2014 mit köstlichem indischem Essen versorgen. Sie betreiben mehrere Lunch-Lokale in Wien und Klosterneuburg, haben Kochbücher veröffentlicht und verkaufen eine ganze Produktreihe an Pasten und Gewürzen.

(Bild: Karma_Food_Christine_Volgger)

Alfies bringt Indien zu Ihnen nach Hause
Jetzt gibt es die Produkte von Karma Food ganz bequem bei Alfies zu bestellen. Der vor mehr als zehn Jahren in Wien gegründete Online-Supermarkt erweitert damit sein Sortiment, das schon jetzt aus mehr als 6.000 Produkten besteht. Die indischen Pasten und Gewürze sind nun Teil einer großen Auswahl an Spezialitäten, auf die Alfies besonders wert legt und von den Kunden gerne bestellt werden. „Wir möchten unsere Kunden inspirieren und ihnen die Möglichkeit geben, Neues auszuprobieren. Deshalb erweitern wir unser Sortiment laufend um heimische und internationale Spezialitäten, die es sonst in Österreich nirgends zu kaufen gibt“, sagt Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies.

Zitat Icon

„Neue Geschmäcker zu probieren sollte nicht mit Mehraufwand verbunden sein. Auf alfies.at gibt es daher die alltäglichen Lebensmittel sowie Spezialitäten innerhalb von 60 Minuten in Wien und Graz geliefert.“

Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies.

Auch im angrenzenden Niederösterreich und in Graz Umgebung ist Alfies schon seit Längerem aktiv. Anfang dieses Jahres wurde das Liefergebiet in den beiden Bundesländern noch einmal ausgeweitet. Damit können nun rund 250.000 Niederösterreicher und 200.000 Steirer ihre Lebensmittel, Getränke und Drogeriewaren online bei Alfies bestellen. Geliefert wird innerhalb von 120 bzw. 180 Minuten oder in einem gewünschten Zeitfenster von Montag bis Samstag.

120 Euro Einkaufsgutschein und einmal „Mama Masala“ gewinnen
 Anlässlich des kommenden Muttertags verlost Alfies 2 x € 120 Einkaufsgutschein mit je einmal „Mama Masala“ von Karma Food. „Mama Masala“ besteht aus zehn hochwertig abgestimmten Gewürzen und ist ein echter Allrounder: perfekt zum Verfeinern von Currys, Suppen, Salaten, Grillmarinaden, Saucen und Dips. Produziert wird die Gewürzmischung in Österreich mit ausschließlich natürlichen Zutaten. Teilnahmeschluss ist der 6. Mai, 09:00 Uhr

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