Alfies-Einkaufsgutschein & „Mama Masala“ gewinnen

Alfies bringt Indien zu Ihnen nach Hause

Jetzt gibt es die Produkte von Karma Food ganz bequem bei Alfies zu bestellen. Der vor mehr als zehn Jahren in Wien gegründete Online-Supermarkt erweitert damit sein Sortiment, das schon jetzt aus mehr als 6.000 Produkten besteht. Die indischen Pasten und Gewürze sind nun Teil einer großen Auswahl an Spezialitäten, auf die Alfies besonders wert legt und von den Kunden gerne bestellt werden. „Wir möchten unsere Kunden inspirieren und ihnen die Möglichkeit geben, Neues auszuprobieren. Deshalb erweitern wir unser Sortiment laufend um heimische und internationale Spezialitäten, die es sonst in Österreich nirgends zu kaufen gibt“, sagt Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies.