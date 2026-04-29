Auch Österreicherin wohl unter Epstein-Opfern

Die erste Begegnung fädelte demnach eine etwa gleichaltrige Arbeitskollegin aus Moskau ein. Sie soll eine jener Frauen gewesen sein, die dem Sexualstraftäter seine jungen Opfer vermittelte. Der Anwalt der Russin meinte gegenüber dem ORF, auch diese selbst sei Opfer von Epstein gewesen. Laut den ORF-Recherchen übte der Amerikaner auch immer mehr Druck auf die Wienerin aus, dass auch sie Mädchen und junge Frauen für ihn rekrutieren sollte. Ein Verhalten, das der Multimillionär häufig an den Tag legte.