„In Athen bekomme ich mein Leben lang Suppe“

2000 und 2004 holte Roman Hagara zweimal in Folge Olympiagold. Der Tornado-Segler wird am Donnerstag 60 Jahre alt. Im Gespräch mit der „Krone“ schwelgt er in Erinnerungen, erzählt von den Leidenschaften, die er mit seiner Frau Sabine teilt und vergisst seine Medaillen . . .
„Jetzt hab’ ich die Medaillen tatsächlich zu Hause vergessen“, eröffnet Roman Hagara das Treffen mit der „Krone“ mit einer Entschuldigung. „Ich sehe sie jeden Tag in der Vitrine, aber irgendwie habe ich nicht daran gedacht . . .“
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