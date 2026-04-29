3,6 Milliarden Euro: Andritz mit Auftragsrekord

Erst vor wenigen Tagen konnte der steirische Leitbetrieb einen Auftrag für die „größte Papiermaschine Afrikas“ an Land ziehen – jetzt folgt die nächste Jubelmeldung. Im ersten Quartal erwirtschaftete Andritz 91,8 Millionen Euro Konzernergebnis, um 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro zu. Die Auftragseingänge summierten sich auf 3,6 Milliarden Euro, um 54,3 Prozent mehr als im Vergleichsquartal. Ende März lag der Auftragsbestand bei 12,4 Milliarden Euro, was einen Anstieg um 18,3 Prozent im Jahresabstand und einen neuen Rekordwert bedeutet.