Achtung, Urlauber! Hohe Strafen bei E-Scootern

Wer seinen geliebten E-Scooter im Sommer in den Italien-Urlaub mitnehmen will, muss ab Mitte Mai aufpassen. Die Italiener machen auf Basis der neuen Straßenverkehrsordnung kurzen Prozess. Krone+ gibt den Überblick, was noch erlaubt ist und wie andere Urlaubsländer – etwa Kroatien – ihre Regeln verschärfen.