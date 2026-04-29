Charles: Würdet „ohne uns Französisch sprechen“

In seinem Toast griff der Monarch die komplexe gemeinsame Geschichte beider Nationen auf. Mit Blick auf das 250. Jubiläum der USA bezeichnete Charles die Feierlichkeiten als „deutliche Verbesserung gegenüber der Boston Tea Party“.

Scherz über Trumps East-Wing-Abriss

Charles erlaubte sich auch einen sanften Seitenhieb gegen Trump. Er komme nicht umher, die „Anpassungen“ am Ostflügel des Weißen Hauses nach dem Besuch des US-Präsidenten auf Schloss Windsor zu bemerken, sagte er.