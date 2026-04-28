Im Visier: Wilde Spekulationen mit Wohnungen

Der Verdacht steht schon länger im Raum. In mindestens 25 Fällen soll es zu „spekulativen Veräußerungsvorgängen“ gekommen sein, wie hinter den Kulissen heftig diskutiert wird. Konkret geht es um Sofortverkäufe, wie es im Branchenjargon heißt – das bedeutet, Wohnungen wurden an den Mann gebracht, noch bevor sie überhaupt fertig gebaut waren. Für Kritiker ist dieses Vorgehen ein eindeutiger Hinweis auf dubiose Geschäftspraktiken.