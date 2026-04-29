Tiroler (56) erkämpfte sich Schein zweimal zurück

Sich zu wehren ist nicht aussichtslos, wenn man sich als Autolenker falsch „beamtshandelt“ wähnt. Das zeigt der Fall eines Tirolers (56), der sich von einem Polizisten verfolgt fühlt. Mit anwaltlicher Hilfe bekam er Recht, nachdem ihm gleich zweimal recht Eigenartiges widerfahren war.
Bei der Fahrt von der Axamer Lizum talwärts wurde der Akademiker am 28. Februar zum ersten Mal gestoppt. Ein Polizist forderte ihn um 16.18 Uhr zu einem Alkotest auf und der Vortest ergab 0,7 Promille.
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